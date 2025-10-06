Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonu Üyesi Marta Kos ile Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel bağlantısallık üzerine telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel bağlantısallık konuları ele alındı.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
