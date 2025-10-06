Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonu Üyesi Marta Kos ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel bağlantısallık konuları ele alındı.