Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonu Üyesi Hadja Lahbib ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib ile görüştü.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Lahbib ile bir araya geldiği belirtildi.
Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel