Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonu Üyesi Hadja Lahbib ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib ile görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Lahbib ile bir araya geldiği belirtildi.