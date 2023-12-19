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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky'yi Kabul Etti

19 Aralık 2023 22:27 Güncelleme: 22:28 Abone Ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky'yi Ankara'da kabul etti. Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bu görüşmeye yer verildi.