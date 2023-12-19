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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky'yi Kabul Etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky'yi Ankara'da kabul etti. Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bu görüşmeye yer verildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye- Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky'yi Ankara'da kabul etti.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu AP Kanadı Eş Başkanı Sergey Lagodinsky'yi Ankara'da kabul etti." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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