Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky'yi Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky'yi Ankara'da kabul etti. Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bu görüşmeye yer verildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye- Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky'yi Ankara'da kabul etti.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu AP Kanadı Eş Başkanı Sergey Lagodinsky'yi Ankara'da kabul etti." ifadesine yer verildi.