Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 19 Mayıs'ı Kutladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Hayatın her alanında azmine ve heyecanına ihtiyaç duyduğumuz gençlerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla X sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Fidan mesajında, "Hayatın her alanında azmine ve heyecanına ihtiyaç duyduğumuz gençlerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.