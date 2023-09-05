Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog kanallarının ve üst düzey temasların yeniden canlanmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog kanallarının ve üst düzey temasların yeniden canlanmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bakanlıktaki görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Mevkidaşı Yerapetritis ile çok çeşitli konularda verimli bir görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Fidan, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yunan hükümeti ve halkının uzattığı yardım eli için bir kez daha teşekkür ettiğini ifade etti.

Fidan, Yunanistan'da son dönemde yaşanan orman yangınları nedeniyle mevkidaşına "geçmiş olsun" dileğinde bulanarak, "Komşumuz Yunanistan'a her zaman için yardıma hazır olduğumuzu da buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde yeni ve olumlu bir döneme girildiğine işaret eden Fidan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta geçen ay düzenlenen NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis'in bir araya geldiğini anımsattı.

Bakan Fidan, Erdoğan-Miçotakis'in bu görüşmede iki ülke ilişkilerinin olumlu bir hava içerisinde ele alınması ve sorunların yeni bir perspektifle çizilmesi konusunda fikir birliğine vardığını ve dışişleri bakanlarına da bu konuda görev verdiğini kaydetti.

Yerapetritis ile yaptıkları görüşmede iki ülke liderlerinin NATO zirvesinde ele aldıkları konuların takibini yaptıklarını belirten Fidan, Türkiye ile Yunanistan ilişkilerini kapsamlı bir şekilde gözden geçirdiklerini ve gelecek aylara ilişkin yol haritalarını incelediklerini ifade etti.

Fidan, Erdoğan ile Miçotakis'in iki hafta sonra New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında da bir araya geleceklerini, ekim ayında da Yunanistan'da iki ülke dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde siyasi istişareler ve ortak eylem planı toplantıları yapılacağını bildirdi.

Gelecek dönemde güven artırıcı önlemler ve istişari görüşmeler toplantılarının da yapılmasının gündemlerinde olduğunu söyleyen Fidan, yıl sonunda da Selanik'te iki ülke liderlerinin başkanlığında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısını yapmayı öngördüklerini kaydetti.

Bakan Fidan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog kanallarının ve üst düzey temasların yeniden canlanmasının olumlu bir gelişme olduğuna işaret ederek, "Bunun sürdürülmesine yönelik karşılıklı irademizi meslektaşımla beraber teyit ettik. Sorunların iki komşu ve müttefik arasında yapıcı diyalog yoluyla çözüleceğine inancımızı yineledik." diye konuştu.

Fidan, Doğu Akdeniz bağlamında Türkiye olarak her zaman hakça paylaşım ilkesini savunduklarını vurgulayarak, "Kıbrıs meselesi konusunda da mevkidaşım ile görüş alışverişinde bulunduk. Kıbrıs meselesinin çözümüne ilişkin görüşlerimiz belli. İki garantör ülke olarak bu konuyu görüşmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımları ele aldıklarını aktaran Fidan, bu konuda ortak eylem planının iyi işlemesinden de ayrıca memnuniyet duyduklarını söyledi.

Fidan, Bakan yardımcılarının gelecek ay Yunanistan'da "Ortak Eylem Planı" kapsamında kaydedilen gelişmeleri ele alacaklarını belirterek, "Turizm alanında işbirliğimizi arttırmak da gündemimizde. FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadelemizde de komşumuzdan etkin işbirliği görmeyi beklediğimizi ilettik." dedi.

(Bitti)