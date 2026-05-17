Fidan, Almanya'ya Stratejik Diyalog Ziyareti Yapacak

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı" kapsamında yarın Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Berlin'de yapılacak temaslarda ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, güvenlik, savunma sanayi iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Bakan Fidan ile Almanya Federal Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un eş-başkanlıklarında Berlin'de düzenlenecek Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı kapsamında "İkili İlişkiler", "Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri", "Güvenlik ve Savunma" ve "Bölgesel Meseleler" konulu Çalışma Grupları bir araya gelecek, akabinde hazırlanan raporları bakanlara sunacaklar.

Fidan'ın ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde, "iki ülke arasında son dönemde yoğunlaşan üst düzey temasların oluşturduğu yapıcı atmosferden ve güçlenen diyalogdan duyulan memnuniyeti ifade etmesi, Stratejik Diyalog Mekanizması'nın ilişkilerin stratejik boyutunu değerlendirmek ve bakanlıklar arasındaki iş birliği ile eş güdümü kuvvetlendirmek açısından faydalı bir zemin teşkil ettiğini belirtmesi, bu kapsamda, toplantı vesilesiyle gerçekleştirilecek görüşmelerin ilişkilerin daha da geliştirilmesine ve mevcut iş birliği alanlarının derinleştirilmesine katkı sağlayacağına olan inancını dile getirmesi" bekleniyor.

Almanya'daki Türk toplumunun Türkiye-Almanya ilişkilerinin beşeri boyutunu güçlendiren asli unsur olduğuna dikkat çekeceği belirtilen Fidan'ın, Türk toplumunun huzur, güvenlik ve refahına önem verildiğini yineleyeceği öngörülüyor.

Fidan'ın, iki ülke arasındaki güçlü ticari ve ekonomik ortaklığın daha ileri taşınması ile karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik imkanları değerlendirmesi; bağlantısallık, yüksek teknoloji, dijitalleşme ve yeşil enerji alanlarındaki mevcut iş birliğini ileriye taşıma iradesini vurgulaması, önümüzdeki dönem gerçekleştirilecek Enerji Forumu ile Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi toplantılarının, 60 milyar dolarlık ortak ticaret hacmi hedefi doğrultusunda ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğinin yeni ufuklara taşınması açısından önemli katkılar sağlayacağını belirtmesi bekleniyor.

Avrupa'yı Türkiye üzerinden Orta Doğu, Güney Kafkasya ve Orta Asya'ya bağlayan bağlantısallık projelerinin, iş birliği açısından önemli bir potansiyel barındırdığının altını çizmesi beklenen Fidan'ın Almanya ile askeri ilişkilerin ve savunma sanayi alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik hayata geçirilebilecek ortak projelere ilişkin fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şansölye Friedrich Merz arasında varılan mutabakat doğrultusunda, Beşinci Savunma Sanayii İş Birliği Toplantısı'nın 2026 içinde düzenlenmesinin bu alanındaki ortaklığı daha ileri taşıyacağına dikkat çekeceği belirtilen Bakan Fidan'ın, Türkiye-AB ilişkilerinin kapsamlı, kurumsallaşmış ve çok katmanlı bir iş birliği anlayışı temelinde ilerletilmesi gereğine işaretle, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik müzakerelerin başlatılması ve Vize Serbestisi Diyaloğu'nun yeniden canlandırılmasının önemini vurgulaması, Almanya'nın Gümrük Birliği'nin güncellenmesine vereceği desteğin, Türkiye-Almanya ekonomik ortaklığının tüm potansiyelinin ortaya çıkarılması açısından kritik önem taşıyacağının altını çizmesi, Türkiye'nin stratejik ağırlığını, kabiliyetlerini ve jeopolitik konumunu göz ardı eden bir Avrupa güvenlik stratejisinin eksik kalacağını ifade ederek, Türkiye'nin AB öncülüğündeki güvenlik ve savunma girişimleri, projeleri ve stratejilerine dahil edilmesinin gerekliliğini vurgulaması bekleniyor.

Fidan'ın, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin sağlanması ve bölgesel istikrarın tesisine yönelik çok taraflı çabaların önem taşıdığının altını çizmesi; bu kapsamda Türkiye'nin, İran ile ABD arasındaki savaşın kalıcı olarak sonlandırılmasına yönelik çabalara desteğini sürdüreceğini ifade etmesi öngörülüyor.

Ukrayna ile Rusya arasındaki doğrudan görüşmelerin, savaşın adil ve kalıcı bir çözümle sonlandırılması için büyük önem taşıdığını; bu çerçevede, Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya diyaloğunun yeniden tesisi için ilgili tüm aktörlerle eş güdüm içinde çaba göstermeye devam edeceğini belirtmesi öngörülen Bakan Fidan'ın, İsrail'in yayılmacı politikalarının bölgedeki istikrarsızlığın ve güvensizlik ortamının başlıca nedeni olduğunu vurgulaması, Netanyahu hükümetinin Gazze'de ateşkes ihlallerini giderek yoğunlaştırdığını ve iki devletli çözüm vizyonunu ortadan kaldırmayı hedefleyen politikalarına hız verdiğini ifade etmesi, uluslararası toplumun, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla daha etkin sorumluluk üstlenmesinin önemini dile getirmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA