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Dışişleri Bakanı Fidan: "Yakında (İsrail-Filistin) bu sorunları çözmezsek kimsenin ceza almadığı ve adaletsizlikten beslenen ağır bir radikalizm...

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Dışişleri Bakanı Fidan: "Yakında (İsrail-Filistin) bu sorunları çözmezsek kimsenin ceza almadığı ve adaletsizlikten beslenen ağır bir radikalizm tekrar hepimize musallat olacak"

Dışişleri Bakanı Fidan: "Yakında (İsrail-Filistin) bu sorunları çözmezsek kimsenin ceza almadığı ve adaletsizlikten beslenen ağır bir radikalizm tekrar hepimize musallat olacak"

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İsrail Dış Politika Uluslararası İlişkiler Güncel Haberler

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