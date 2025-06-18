Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü Mevkidaşı ile İsrail'in İran'a Saldırılarını Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ve iki ülke arasındaki çatışmaları ele aldı. Görüşme, İsrail'in 13 Haziran'dan itibaren düzenlediği saldırılar üzerine gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile İsrail'in İran'a saldırılarını ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan iki ülke arasındaki çatışmalar ele alındı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
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