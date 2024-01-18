Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Prensi Hasan Bin Tallal ile görüştü

- Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Prensi Hasan Bin Tallal ile görüştü

AMMAN - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün temasları çerçevesinde Prens Hasan Bin Tallal ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdün temaslarını sürdürüyor. Fidan başkent Amman'da Prens Hasan Bin Tallal ile bir araya geldi.

Fidan'ın ayrıca Ürdün Kralı II. Abdullah ile de görüşmesi bekleniyor.