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Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün ile Suriye Durumunu Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün ile Suriye Durumunu Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı Ayman Safadi ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki durumu değerlendirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesinde Suriye'deki durumu ele aldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Safadi ile telefonda görüştü. Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, görüşmede Suriye'deki durumun ele alındığını aktardı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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