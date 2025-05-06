Dışişleri Bakanı Fidan, Umman Dışişleri Bakanı ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliden edinilen bilgiye göre görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.