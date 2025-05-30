Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin, " İstanbul'da yeniden başlayan görüşmeler gerçekten fevkalade önemli. Bizim inancımız şu, müzakere masasında kalındığı sürece, muhakkak bir ilerleme görülebilir." dedi.

Bakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha??????? ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Gün içinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edileceğini belirten Fidan, ayrıca Ukraynalı yetkililerle de bir araya geleceğini ifade etti.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı boyunca her yıl Ukrayna'yı ziyaret etmeye çalıştığını ifade ederek "Bugün yine Kiev'deyiz. İnşallah daha güzel günlerde de burada olmanın ümidiyle, duasıyla bu ziyareti yapıyorum." diye konuştu.

Ukrayna'dan önce Rusya'nın başkenti Moskova'ya yaptığı ziyarete değinen Fidan, gözlemlerini ve değerlendirmelerini Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile paylaştığını belirtti.

Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından itibaren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun çaba içinde olduğunu hatırlatarak "Bu çabanın bir neticesi olarak hem bizi talimatlandırması hem uluslararası aktörlerle sürekli bir iletişim içerisinde bulunması neticesinde belli mesafeleri almamız mümkün olabiliyor." ifadesini kullandı.

İstanbul'daki barış müzakerelerinin diplomatik çözüm arayışlarına yeni bir boyut kazandırdığını söyleyen Fidan, "Farklı görüşleri ve imkanları olan aktörlerin devreye girmesiyle taraflar arasındaki uzlaşma zemininin güçleneceğine inanıyoruz. Bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) talimatıyla bir mekik diplomasi içerisindeyiz." dedi.

Bakan Fidan, Rusya tarafının 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmelere devam etmeye hazır olduklarını bildirdiklerini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne bağımsızlığına ve egemenliğine olan desteğimiz tamdır. Biz müzakerelerin nerede gerçekleştirildiğinden ziyade savaşın yol açtığı yıkımın ve insani trajedinin sonlandırılmasına odaklanıyoruz. Tarafların İstanbul'da aldıkları ilke kararı temelinde bir sonraki turun yapılmasının mümkün olduğu görüşündeyiz. Dolayısıyla müteakip görüşmelere ev sahipliğine hazır olduğumuzu burada bir kez daha huzurlarınızda ifade etmek istiyorum."

"Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın bir an önce adil ve kalıcı biçimde sona erdirilmesini istiyoruz"

Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile ikili gündemi de değerlendirme fırsatı bulduklarını vurgulayarak "Stratejik ortağımız olan Ukrayna ile ilişkilerimiz pek çok alanda daha da derinleştirilebilir. Savaştan önce Ukrayna'yla ekonomi alanında güçlü ilişkilere sahiptik. Firmalarımız savaşın yol açtığı yeni gerçekliğe uyum sağlamakta başarılı oldular ve Ukrayna ekonomisine katkı sunma çalışmalarını sürdürdüler." diye konuştu.

Bakan Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın yeniden imarına katkı sunmak istediğine işaret ederek "Benzer şekilde savunma sanayii alanındaki işbirliğimizi devam ettirmeyi ve enerji güvenliği alanında ortak çalışmalar yürütmeyi arzu ediyoruz." dedi.

Fidan, Kırım Tatar Türklerine ilişkin, "Ukrayna'yla aramızda tarihi bir bağ ve köprü oluşturan Kırım Tatar soydaşlarımız ve Kırım'daki durumla ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Türkiye, Kırım Tatarlarını her daim destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Ukrayna ile bağların daha da güçlendirilmesini temenni ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın bir an önce adil ve kalıcı biçimde sona erdirilmesini istiyoruz. Diliyorum ki Kiev'de gerçekleştirdiğim bu ziyaret her iki konuda da başarıya ulaşmamızı sağlar."

"Türkiye elinden geleni yapıyor"

Fidan, Türkiye'nin, Orta Doğu, Kafkaslar ve Balkanlar'daki birçok çatışmanın çözümünde son 20 yıldır aktif rol oynadığına dikkati çekerek bölgede barış ve sükunet olduğu zaman özgürlük ve kalkınmanın gelişeceğine inandığını dile getirdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın durması için ne katkıda bulunabilecekleri üzerine çalıştıklarını aktaran Fidan, "İstanbul'da yeniden başlayan görüşmeler gerçekten fevkalade önemli. Bizim inancımız şu, müzakere masasında kalındığı sürece, muhakkak bir ilerleme görülebilir." dedi.

Fidan, bir önceki görüşmenin somut çıktısı olarak esir takası yapıldığına ve tarafların ateşkesle ilgili pozisyonlarını birbirine ilan etme konusunda mutabık kaldığına işaret ederek, yeni yapılacak görüşmede teknik çalışmaların büyük oranda tamamlanmış olacağını görmeyi umduğunu söyledi.

Ukrayna'daki savaş bağlamında Avrupa güvenliğiyle ilgili yapılan tartışmaların daha geniş çerçevede ele alınması gerektiğini ifade eden Fidan, "Şu anda problemi, sıkıntıyı, işgali yaşayan taraf, Ukrayna tarafı. Onu da hatırdan çıkarmamamız gerekiyor." diye konuştu.

Fidan, "Türkiye her iki tarafta olan iyi ilişkisini kullanarak barış perspektifini ilerletme, hayata geçirme konusunda da elinden geleni yapıyor." ifadesini kullanarak Rusya ve Batı arasında devam eden tarihi mücadelenin aslında tarihi bir zorunluluğu olmadığını ve bu durumun değiştirilebileceğini vurguladı.

Liderlerin barış ve dayanışma temelli yeni bir anlayışla vizyon ortaya çıkması gerektiğinin altını çizen Fidan, dünyanın, Batı'dan ve Rusya'dan böyle bir vizyonun ortaya çıkmasına ihtiyaç duyduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın NATO'ya üyelik süreci

Ukrayna'nın NATO üyeliği meselesinin İttifak içerisinde çeşitli parametrelere sahip bir tartışma konusu olduğunu paylaşan Fidan, "Özellikle devam eden savaşın gerçekliği göz önüne alındığında, bu konu İttifak içerisinde üye ülkelerin farklı pozisyonlarla meseleye yaklaştığı bir konu. Burada da tabii İttifak içerisinde görüşmeler devam edecek." ifadelerini kullandı.

Fidan, Ukrayna'daki barışa, özgürlüğe ve istikrara ne türden bir NATO pozisyonunun daha katkı verici olacağının hep beraber tartışılması gerektiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Burada Avrupa'nın, Amerika'nın, Türkiye'nin pozisyonu; üç tane pozisyonun bir şekilde bir yerde buluşması gerekiyor. Rusya'daki görüşmelerim esnasında böyle bir konuyu tartışmadım. Gündeme de açıkçası gelmedi. Bu konudaki görüşmeler devam edecek."

Bakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu son Gazze'de "geçici ateşkes" teklifiyle alakalı Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle dün ayrı ayrı telefonda görüştüğünü anımsatarak tarafların bu metni değerlendirme sürecinde olduğunu aktardı.

Fidan, görüşme ve basın toplantısından önce Ukraynalı mevkidaşı Sybiha tarafından karşılanarak Anma Duvarı'na çiçek bırakmıştı.

(Bitti)