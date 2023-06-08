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Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü

Güncel Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik eden Kuleba, mevkidaşını Ukrayna'ya davet etti.

Görüşmede Ukrayna'daki güncel gelişmeler de ele alındı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel

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