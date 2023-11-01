Dışişleri Bakanı Fidan: "Ukrayna için ayrı Filistin için ayrı standart olamaz, adil bir dünya istiyorsak her zaman ilkeli ve tutarlı davranmak...
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Dışişleri Bakanı Fidan: "Ukrayna için ayrı Filistin için ayrı standart olamaz, adil bir dünya istiyorsak her zaman ilkeli ve tutarlı davranmak zorundayız"
Dışişleri Bakanı Fidan: "Ukrayna için ayrı Filistin için ayrı standart olamaz, adil bir dünya istiyorsak her zaman ilkeli ve tutarlı davranmak zorundayız"
Kaynak: AA / Güncel