Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'yi ziyaret edecek Alman mevkidaşı Wadephul ile yarın görüşecek

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile yarın bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile yarın bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Wadephul yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Bakan Fidan'ın, Wadephul ile yapacağı görüşmede, Türkiye ile Almanya arasında üst düzey istişare ve diyalog mekanizmalarının devamlılığının sağlanmasının önemini vurgulaması ve gelişen ikili ekonomik ve ticari ilişkilerden duyulan memnuniyeti dile getirmesi bekleniyor.

Müteakip Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) toplantısı ile Enerji ve Maden Forumu'nun ilerleyen dönemde düzenlenmesinin ekonomik ve ticari ilişkilere ivme kazandıracağını belirtmesi beklenen Fidan'ın, Türkiye'nin Almanya ile enerji işbirliğini stratejik bir yaklaşımla geliştirme iradesini ortaya koyacağı öngörülüyor.

Fidan'ın, Türkiye-AB ilişkilerinin gündemindeki konularla ilgili değerlendirmelerini paylaşacağı ve Türkiye'nin, Avrupa'da oluşturulacak güvenlik stratejilerinin NATO şemsiyesi altında eş güdüm halinde yürütülmesine verdiği önemi vurgulayacağı belirtiliyor.

Savunma sanayisi alanındaki ikili ortak çalışma konularına ve AB'nin Avrupa Güvenlik Eylem Programı (SAFE) mekanizması kapsamındaki olası işbirliği imkanlarına değinmesi beklenen Fidan'ın, Orta Doğu, Ukrayna ve Suriye meseleleri başta olmak üzere bölgesel ve küresel sınamalar hakkında Türkiye'nin tutumunu aktaracağı öngörülüyor.

Fidan'ın ayrıca Türkiye'nin, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarını yakından takip ettiğini ve anlaşmanın eksiksiz şekilde uygulanmasını beklediğini, yakalanan olumlu ivmenin, Filistin meselesinin adil ve kalıcı çözümü için hizmet etmesi ve Gazze'ye insani yardımların hızlı ve kesintisiz ulaştırılması gerektiğini kaydetmesi bekleniyor.

Türkiye-Almanya İlişkileri

Türkiye ve Almanya arasında, siyasi, ekonomik, askeri ve beşeri boyutları olan çok yönlü ilişkiler bulunuyor.

İkili ilişkileri ilgilendiren konuların yanı sıra Avrupa güvenliği dahil güncel bölgesel ve küresel meseleler bağlamında iki ülke arasındaki yakın eş güdüm ve işbirliği, son zamanlarda daha da önem kazandı.

Türkiye-Almanya Dostluk Antlaşması'nın 100. yılının idrak edildiği 2024'te iki ülke arasındaki ilişkiler ivme kazandı, karşılıklı üst düzey ziyaretler gerçekleştirildi.

Bakan Wadephul'un yarın yapacağı ziyareti müteakip Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in de ilerleyen dönemde Türkiye'yi ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından Almanya ile 2024'te 47,5 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacminin, kısa vadede 60 milyar dolara çıkması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
