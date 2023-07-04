Dışişleri Bakanı Fidan: "(Türkiye ve Mısır) Tarihi, coğrafi, kültürel, stratejik ve inanç bağlarından dolayı iki önemli ülkenin birbirlerinden ayrı...

Dışişleri Bakanı Fidan: "(Türkiye ve Mısır) Tarihi, coğrafi, kültürel, stratejik ve inanç bağlarından dolayı iki önemli ülkenin birbirlerinden ayrı kalma lüksü yoktur"