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Dışişleri Bakanı Fidan: '(Türkiye ve Mısır) Tarihi, coğrafi, kültürel, stratejik ve inanç bağlarından dolayı iki önemli ülkenin birbirlerinden ayrı...

Dışişleri Bakanı Fidan: "(Türkiye ve Mısır) Tarihi, coğrafi, kültürel, stratejik ve inanç bağlarından dolayı iki önemli ülkenin birbirlerinden ayrı...

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Dışişleri Bakanı Fidan: "(Türkiye ve Mısır) Tarihi, coğrafi, kültürel, stratejik ve inanç bağlarından dolayı iki önemli ülkenin birbirlerinden ayrı kalma lüksü yoktur"

Dışişleri Bakanı Fidan: "(Türkiye ve Mısır) Tarihi, coğrafi, kültürel, stratejik ve inanç bağlarından dolayı iki önemli ülkenin birbirlerinden ayrı kalma lüksü yoktur"

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel

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