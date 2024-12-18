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Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye Gazze ve Lübnan'a Destek Vermeye Hazır

Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye Gazze ve Lübnan'a Destek Vermeye Hazır
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'deki D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, İsrail'in yarattığı zararın milyarlarca dolar olduğunu belirterek Türkiye'nin bölgesel dayanışma ve destek sağlama konusundaki kararlılığını vurguladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de düzenlenen D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 21. Toplantısı'nda, İsrail'in neden olduğu zarar ve kayıpların milyarlarca dolar olduğunun tahmin edildiği ve Gazze ile Lübnan'ın her türlü desteğe ihtiyacı olduğunu belirterek, " Türkiye, kardeşlerimizin yanındadır ve deneyim ve kapasitesini sunmaya hazırdır. Türkiye, bölgesel sahiplenme anlayışını desteklemekte ve teşvik etmektedir. Bölgesel istikrar ve huzuru sağlamanın yegane yolu budur. İsrail'in bölge ülkelerine, özellikle iki D8 üyesi Mısır ve İran'a yönelik saldırgan tutumuna karşı dayanışma göstermeliyiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı Zirvesi kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 21. Toplantısı'na katıldı. Fidan konuşmasında İsrail'in binlerce kişiyi vahşice katlederek soykırımını sürdürdüğünü kaydederek, İsrail'in neden olduğu fiziksel zarar ve kayıpların milyarlarca dolar olduğunun tahmin edildiğini vurguladı. Bu nedenle Gazze ve Lübnan'ın her türlü desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Fidan'ın "Bu bağlamda Türkiye, kardeşlerimizin yanındadır ve deneyim ve kapasitesini sunmaya hazırdır. Türkiye, bölgesel sahiplenme anlayışını desteklemekte ve teşvik etmektedir. Bölgesel istikrar ve huzuru sağlamanın yegane yolu budur. İsrail'in bölge ülkelerine, özellikle iki D-8 üyesi Mısır ve İran'a yönelik saldırgan tutumuna karşı dayanışma göstermeliyiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Bakan Fidan, D-8 olarak gerçek potansiyellerini ortaya koyma konusunda hala geride olunduğuna değinerek, "Genç nüfusumuz bu konuda önemli bir role sahiptir. D-8'in tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için tüm üyelerin işbirliğini arttırmaya yönelik koordineli bir çaba göstermesi gerekmektedir" dedi.

Kalkınmayı teşvik etmek için KOBİ'lere öncelik verilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Fidan, en yeni fikirlerin ve çözümlerin geliştirilmesini teşvik etmede teknolojinin hayatı rolünün kabul edilmesi gerektiğine değindi.

Türkiye'nin Azerbaycan'ın D-8'e üyeliğini tamamen desteklediğini aktaran Fidan, "Konsey'in yarınki Zirve'de onaylanmasını tavsiye edeceğine inanıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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