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Dışişleri Bakanı Fidan: "Tüm kurumlarımızla terör örgütlerine ve arkalarındaki güçlere, ülkemizde ve bölgemizde göz açtırmayacağız, alan da...

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Dışişleri Bakanı Fidan: "Tüm kurumlarımızla terör örgütlerine ve arkalarındaki güçlere, ülkemizde ve bölgemizde göz açtırmayacağız, alan da bırakmayacağız, nefes de aldırmayacağız"

Dışişleri Bakanı Fidan: "Tüm kurumlarımızla terör örgütlerine ve arkalarındaki güçlere, ülkemizde ve bölgemizde göz açtırmayacağız, alan da bırakmayacağız, nefes de aldırmayacağız"

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Güncel Haberler

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