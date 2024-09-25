Dışişleri Bakanı Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı. Fidan, Birleşmiş Milletler'in 79. Genel Kurul toplantısı için Amerika'da bulunuyor.
- Dışişleri Bakanı Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı
NEW YORK - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler'in 79. Genel Kurul toplantısı için geldiği New York'ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.