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Dışişleri Bakanı Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına Katıldı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı. Fidan, Birleşmiş Milletler'in 79. Genel Kurul toplantısı için Amerika'da bulunuyor.

- Dışişleri Bakanı Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler'in 79. Genel Kurul toplantısı için geldiği New York'ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına Katıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Uluslararası İlişkiler Birleşmiş Milletler Dış Politika Hakan Fidan Diplomasi Politika New York Güncel Dünya

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