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Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Yeni Yönetimi ile Kasyun Dağı'nda Çay İçti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetim lideri Ahmet eş-Şara ile birlikte Kasyun Dağı'nda çay içerek temaslarını sürdürdü.

- Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Kasyun Dağı'nda çay içti

ŞAM - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet eş-Şara ile Kasyun Dağı'nda çay içti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet eş-Şara ile başkent Şam'ı kuşbakışı gören Kasyun Dağı'nda çay içti.

Kasiun Dağı, peygamberlere ve salih kimselere atfedilen kutsal mekanlar, mağaralar ve efsanelerle biliniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Yeni Yönetimi ile Kasyun Dağı'nda Çay İçti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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