Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Yeni Yönetimi ile Kasyun Dağı'nda Çay İçti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetim lideri Ahmet eş-Şara ile birlikte Kasyun Dağı'nda çay içerek temaslarını sürdürdü.
- Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Kasyun Dağı'nda çay içti
ŞAM - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet eş-Şara ile Kasyun Dağı'nda çay içti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet eş-Şara ile başkent Şam'ı kuşbakışı gören Kasyun Dağı'nda çay içti.
Kasiun Dağı, peygamberlere ve salih kimselere atfedilen kutsal mekanlar, mağaralar ve efsanelerle biliniyor.