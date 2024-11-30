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Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Gündemiyle Rusya ve Lübnan İle Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Gündemiyle Rusya ve Lübnan İle Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Lübnan Başbakanı Mikati ile Suriye'deki durum ve Astana Süreci üzerine telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki son durum ve Astana Süreci ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan ile Lavrov arasındaki görüşmede Suriye'deki son durum ve Astana Süreci değerlendirilirken, Fidan ile Mikati görüşmesinde ise Suriye'deki son gelişmeler ve Lübnan'daki ateşkesin durumu ele alındı. Fidan ve Al Sani arasında gerçekleştirilen görüşmede ise Suriye'deki durum ile Gazze'de ateşkesi sağlama çabaları ele alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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