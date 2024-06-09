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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yoğun Diplomasi Trafiği Yürütüyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son haftalarda yaptığı görüşmeler ve katıldığı toplantılarla yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son haftalarda yaptığı görüşmeler ve katıldığı toplantılarla yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Bakan Fidan, 23 Mayıs'ta Ankara'da AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil'i ağırlamasının ardından 26 Mayıs'ta "Filistin" konulu toplantılara katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e ziyarette bulundu.

Brüksel'deki toplantıda, İsrail-Filistin meselesine siyasi çözüm bulunmasına ve iki devletli çözüm temelinde Filistin devletinin teşkiline yönelik çabalar ele alındı.

Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliğinin oluşturduğu Gazze Temas Grubu üyeleriyle 29 Mayıs'ta İspanya'nın başkenti Madrid'de, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararı vesilesiyle ilettiği davet çerçevesinde görüştü.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı

Bakan Fidan, 31 Mayıs'ta Çekya'nın başkenti Prag'da "Ukrayna gündemli" NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Ukrayna meselesine odaklanılan toplantıda Fidan, Gazze sorununa dikkati çeken tek ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı olarak Çin'e ilk ziyaret

Fidan, ardından "Dışişleri bakanı" sıfatıyla 3-5 Haziran'da Çin'i ilk kez ziyaret etti ve Pekin'de Devlet Başkan Yardımcısı Han Cıng tarafından ağırlandı, Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü.

Pekin'deki temaslar çerçevesinde ikili ilişkiler ele alındı, uluslararası meseleler gündeme geldi.

4-5 Haziran'da Urumçi ve Kaşgar şehirlerine ziyarette bulunan Fidan'ın, Uygur Türkleri konusunda Türkiye'nin görüşlerini, Pekin'de ve Sincan'da samimiyet ve açıklıkla Çin makamlarına aktardığı öğrenildi.

D-8 ve KİK toplantıları

Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da, 8 Haziran'da Gazze konulu Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı düzenlendi.

Fidan, bugün de Katar'ın başkenti Doha'daki Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'na katıldı.

Yaklaşık 8 yıl aradan sonra düzenlenen toplantıda mevcut Ortak Eylem Planı çerçevesinde Türkiye'nin KİK ile işbirliği gözden geçirildi.

Bakan Fidan, ayrıca Doha'da Gazze'deki durum başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler konusunda istişarelerde bulundu.

Diplomatik temaslar, ilerleyen günlerde de devam edecek

Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenecek BRICS+ Oturumu'na katılmak üzere, yarın ve 11 Haziran'da Rusya'yı ziyaret edecek.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin görüş ve çıkarlarının takibi bakımından önem arz eden platformlardan biri olan BRICS+ Oturumu'na katılacak, toplantı marjında muhataplarıyla ikili görüşmeler yapacak.

Fidan, daha sonra Üsküp'teki Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi'ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 13-15 Haziran'da İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G7 Zirvesi'ne katılacak.

Bakan Fidan'ın ayrıca Ukrayna Zirvesi için İsviçre'nin Bürgenstock kasabasını ziyaret edeceği öğrenildi.

Temaslar, Türk dış politikasının çeşitliğini ortaya koyuyor

Diplomatik kaynaklar, Fidan'ın NATO toplantısından hemen sonra BRICS+ Oturumu'na davet edilmesinin, yoğunlaşan diplomatik temasları ve görüşmelerinin, Türk dış politikasının çeşitliliğinin göstergesi olduğuna işaret ediyor.

KİK ve D-8 ile yapılan görüşmeler, başlatılan normalleşme süreçlerinin sonucu olarak görülüyor.

Körfez ülkeleriyle normalleşme, Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yaklaşık 8 yıl aradan sonra tekrar düzenlenmesini mümkün kıldı.

D-8 toplantısının gerçekleşmesi ve kabul edilen ortak bildiri de Mısır ile normalleşmenin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Türkiye, Gazze için İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği dışındaki platformları harekete geçirirken, Bakan Fidan'ın hem ABD'li mevkidaşı Antony Blinken hem de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Gazze'deki ateşkes müzakerelerini ele almasının bu çeşitliliğin bir diğer göstergesi olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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