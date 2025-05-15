Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Medinskiy ile Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Medinskiy ile Görüşme Gerçekleştirdi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinskiy ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinskiy ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinskiy ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmenin sona erdiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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