Dışişleri Bakanı Fidan, Rus-Türk İş İnsanları Birliği ile Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Rusya'da Moskova Büyükelçiliğinde Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
- Dışişleri Bakanı Fidan, Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
MOSKOVA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Rusya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel