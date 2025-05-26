Dışişleri Bakanı Fidan, Rus-Türk İş İnsanları Birliği ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus-Türk İş İnsanları Birliği ile Bir Araya Geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Rusya'da Moskova Büyükelçiliğinde Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

- Dışişleri Bakanı Fidan, Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

MOSKOVA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Rusya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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