Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'ye konusundaki tutumuna ilişkin, "Türkiye ve Rusya olarak Suriye'nin birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması için çalışmaya devam edeceğiz.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'ye konusundaki tutumuna ilişkin, "Türkiye ve Rusya olarak Suriye'nin birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması için çalışmaya devam edeceğiz. Eş zamanlı olarak Suriye halkının refah ve istikrara kavuşması için çaba harcamayı sürdüreceğiz." dedi.

Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova'da Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Lavrov ile uluslararası meseleleri de ele aldıklarını belirten Fidan, son 5 aylık dönemde Suriye'de siyasi ve ekonomik istikrar ile güvenliğin tesisi bakımından önemli gelişmeler yaşandığını hatırlattı.

Fidan, Suriye yönetiminin yürütülen "dezenformasyon kampanyalarına" rağmen halkın ve uluslararası toplumun desteğini büyük ölçüde temin ettiğine dikkati çekerek, Suriye yönetiminin terörle ve organize suçlarla mücadele alanlarındaki kabiliyet ve imkanlarını da her geçen gün daha da geliştirdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Suriye'de tüm askeri grupların ulusal bir ordu ve merkezi bir komuta altında bir araya getirilmesi yönündeki çabaları desteklediğine işaret eden Fidan, tüm ilgili tarafların nüfuzlarını Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında 10 Mart'ta imzalanan mutabakatın uygulanmasına dönük kullanmasının da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Fidan, ABD ve Avrupa Birliği'nin yaptırımların kaldırılması yönünde aldığı kararların son derece önemli olduğunun altını çizerek, bu yaptırımların kaldırılmasını teminen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüklerini ve bu çabaların sonuç vermesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

"Türkiye ve Rusya, Suriye'nin birliğini korumak için çalışmaya devam edecek"

Bugünkü görüşmede tüm bu konuları Lavrov'la ele aldıklarını aktaran Fidan, "Türkiye ve Rusya olarak Suriye'nin birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması için çalışmaya devam edeceğiz. Eş zamanlı olarak Suriye halkının refah ve istikrara kavuşması için çaba harcamayı sürdüreceğiz." dedi.

Fidan, Lavrov ile Suriye'ye ek olarak bölgedeki en önemli "kanayan yara" Gazze ve Filistin meselesini de ele aldıklarını kaydederek, "Orada devam eden soykırımın, insanlık dramının bir an önce durması gerekmekte. Aksi takdirde, her zaman ifade ediyoruz, İsrail'i de içine alacak büyük bir kaosun, yayılmanın önüne kimsenin geçmesi mümkün değil. Bu kadar kan, gözyaşı ve acı neticesiz kalmaz. Bunun bir an önce durması gerekiyor. İnsanlık ve uluslararası toplum buradaki kaybettiği sınavı yeniden kazanmak için elinden gelen bütün çabayı göstermek zorundadır. Bu konuda Rusya'yla beraber çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
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