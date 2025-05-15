Dışişleri Bakanı Fidan, Rus Heyeti ile Görüşecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski başkanlığındaki Rus heyetiyle bugün akşam Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelecek.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugün akşam Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski başkanlığındaki Rus heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüşeceğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Dışişleri Bakanı Fidan'ın Rusya Devlet Başkanı Medinski başkanlığındaki Rus heyetiyle bugün akşam Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüşeceğini belirtti. Medinski başkanlığındaki heyet, Rusya-Ukrayna görüşmeleri kapsamında İstanbul'da bulunuyor.
Kaynak: ANKA / Güncel