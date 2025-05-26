Dışişleri Bakanı Fidan, Putin ile Gittiği Rusya'da Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Fidan, Putin ile Gittiği Rusya'da Görüşme Gerçekleştirdi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşme yerel saatle 19.30'da başladı.

- Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi

MOSKOVA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Rusya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Görüşmenin, yerel saatle 19.30'da başladığı ve devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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