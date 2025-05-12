Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

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Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın Feshi İçin Pratik Adımlar İzlenecek

Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın Feshi İçin Pratik Adımlar İzlenecek
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK'nın feshi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, alınan karar sonrası atılacak pratik adımları yakından takip edeceklerini belirtti. Bu gelişmelerin, terörle mücadelede önemli bir aşama olduğunu ve Türkiye'nin ulusal güvenliği için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Fidan: "( Pkk'nın feshi) Kararın alınmasından sonra atılacak pratik adımlar var, onları da yakından takip edeceğiz"

Kaynak: AA / Güncel
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