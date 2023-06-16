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Dışişleri Bakanı Fidan, Panamalı ve Kosta Rikalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Panamalı ve Kosta Rikalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo ve Kosta Rika Dışişleri ve İnanç Bakanı Arnoldo Andre Tinoco ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo ve Kosta Rika Dışişleri ve İnanç Bakanı Arnoldo Andre Tinoco ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Fidan, Panama Dışişleri Bakanı Mencomo ve Kosta Rika Dışişleri ve İnanç Bakanı Tinoco ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, mevkidaşları, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel

Hakan Fidan Panama Güncel Haberler

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