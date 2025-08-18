Hakan Fidan'dan NSosyal'de İlk Paylaşım

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NSosyal'e katılarak ilk gönderisini paylaştı.

Fidan'ın NSosyal'de takipçileriyle paylaştığı ilk gönderi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sabah yaptığı paylaşım oldu.

Erdoğan, NSosyal'den yaptığı ilk paylaşımında, 1999'daki şiir albümünde seslendirdiği şair Erdem Bayazıt'ın "Birazdan Gün Doğacak" şiirinin "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı" dizesine yer vererek, "Hazır mısınız?" ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başlıyoruz" etiketli paylaşımında, Türk bayrağı, dünya ve roket emojileri de yer almıştı.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
