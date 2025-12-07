Dışişleri Bakanı Fidan, Norveçli mevkidaşı Eide ile Doha'da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23. Doha Forumu kapsamında Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile görüşerek Gazze, Ukrayna ve Sudan'daki gelişmeleri ele aldı.
Görüşmede, Gazze'deki durum, Ukrayna'ya yönelik gelişmeler ve Sudan'daki iç savaş ele alındı.
Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel