Dışişleri Bakanı Fidan, New York'taki Türkevi'ni Ziyaret Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyareti kapsamında New York'taki Türkevi'ni ziyaret etti ve temaslarına devam etti.
- Dışişleri Bakanı Fidan, New York'taki Türkevi'ni ziyaret etti
NEW YORK - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyareti kapsamında New York'taki Türkevi'ni ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de temaslarını devam ediyor. Başkent Washington DC'deki temaslarının ardından New York'a gelen Bakan Fidan, Türkevi'ni ziyaret etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DİLEK KAYA - Güncel