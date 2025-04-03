Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Toplantısında Almanya ve Ukrayna ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha ile ayrı ayrı bir araya geldi.