Dışişleri Bakanı Fidan: NATO Toplantısına Ev Sahipliği Yapmaktan Gurur Duyuyoruz

Dışişleri Bakanı Fidan: NATO Toplantısına Ev Sahipliği Yapmaktan Gurur Duyuyoruz
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Türkiye olarak bu önemli toplantıya ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti. Fidan, NATO ortakları ile savunma işbirliği ve Ukrayna'da barış konularını ele alacaklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye olarak, özellikle bu çok önemli ve özel zamanda, bu önemli toplantıya (NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı) ev sahipliği yapmaktan büyük bir ayrıcalık duyuyoruz." dedi.

Bakan Fidan, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Fidan, "Türkiye olarak, özellikle bu çok önemli ve özel zamanda, bu önemli toplantıyı yapmaktan büyük bir ayrıcalık duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa-Atlantik bölgesinde birçok önemli gelişmenin yaşandığına işaret eden Fidan, NATO ortakları olarak savunma işbirliğini ve Ukrayna'da barışın sağlanması konularını ele alacaklarını aktardı.

Fidan, Hollanda'nın Lahey kentinde haziranda düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını da yapacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
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