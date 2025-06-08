Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmeye yönelik çalışmalar ve Lahey'de yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ile Rutte'nin telefon görüşmesinde, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi.
Görüşmede, 24-25 Haziran'da Lahey'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları da ele alındı.
Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel