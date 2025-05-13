Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Antalya'da Buluştu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Gayriresmi Toplantısı öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Antalya'da çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Gayriresmi Toplantısı öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, toplantı öncesinde Rutte ile Antalya'da çalışma yemeğinde bir araya geldiği belirtildi.
Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel