Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Antalya'da Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Gayriresmi Toplantısı öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, toplantı öncesinde Rutte ile Antalya'da çalışma yemeğinde bir araya geldiği belirtildi.