Dışişleri Bakanı Fidan, Meksika Büyükelçiliği'ni ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek büyükelçilik çalışanları ve bağlı birim temsilcileri ile bir araya geldi.
- Dışişleri Bakanı Fidan, Meksika Büyükelçiliği'ni ziyaret etti
MEXİCO CİTY - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek büyükelçilik çalışanları ve bağlı birim temsilcileri ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika temasları kapsamında Meksika Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek büyükelçilik çalışanları ve bağlı birim temsilcileri ile bir araya geldi.