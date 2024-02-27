- Dışişleri Bakanı Fidan, Meksika Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

MEXİCO CİTY - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek büyükelçilik çalışanları ve bağlı birim temsilcileri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika temasları kapsamında Meksika Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek büyükelçilik çalışanları ve bağlı birim temsilcileri ile bir araya geldi.