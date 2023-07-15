Dışişleri Bakanı Fidan, Malezyalı mevkidaşı Zambry ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi görüşmelerde bulunmak için gittiği Malezya'nın Penang eyaletinde Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi görüşmelerde bulunmak için gittiği Malezya'nın Penang eyaletinde Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan, kendisini havalimanında karşılayan mevkidaşı Zambry??????? ile görüştü.