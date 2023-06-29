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Dışişleri Bakanı Fidan, Macar ve Filistinli mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Macar ve Filistinli mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Pezer Szijjarto ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile telefonda ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Pezer Szijjarto ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile telefonda ayrı ayrı görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Macar mevkidaşı ile NATO genişlemesi konusunu ele aldı.

Fidan, Maliki ile de Kurban Bayramı vesilesiyle görüştü.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Hakan Fidan Macaristan Güncel Haberler

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