Dışişleri Bakanı Fidan, Macar ve Filistinli mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Pezer Szijjarto ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile telefonda ayrı ayrı görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Pezer Szijjarto ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile telefonda ayrı ayrı görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Macar mevkidaşı ile NATO genişlemesi konusunu ele aldı.
Fidan, Maliki ile de Kurban Bayramı vesilesiyle görüştü.
Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel