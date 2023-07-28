Dışişleri Bakanı Fidan, Macar mevkidaşı Szijjarto ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Macaristan ikili ticaret hacminin geçen yıl 3,5 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Hedefimiz ise 6 milyar dolar.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye- Macaristan ikili ticaret hacminin geçen yıl 3,5 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Hedefimiz ise 6 milyar dolar." dedi.

Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ziyarete, Birinci Dünya Savaşı'nda şehit düşen askerlerin kabrini ziyaret ederek başladığını aktaran Fidan, başta Galiçya Cephesi'ndeki olmak üzere tüm şehitleri andı.

Fidan, mevkidaşı Szijjarto'yla verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, "Macaristan ile köklü ilişkilerimiz ve tarihi bağlarımız var. Türkiye Cumhuriyeti adıyla imzaladığımız ilk anlaşma da Macaristan ile olan dostluk anlaşmamız. İkili ve çok taraflı platformlarda yakın işbirliğimiz mevcut." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme ve stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararının bu yılın başında duyurulduğunu söyleyen Fidan, bu istikamette işbirliğini her alanda genişletmeye ve derinleştirmeye yönelik çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.

Fidan, Macaristan ile olan karşılıklı ziyaretlerin son dönemde hız kazandığına işaret ederek, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 6'ncı toplantısını Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) ve Başbakan Sayın (Viktor) Orban başkanlıklarında bu yılın sonunda Macaristan'da düzenlemeyi planlıyoruz. Bu toplantı vesilesiyle 2024 yılında kutlayacağımız Türkiye-Macaristan Kültür Yılı'nın açılış etkinliğini de gerçekleştirmeyi öngörüyoruz." diye konuştu.

"(İkili ticaret hacmi) Hedefimiz ise 6 milyar dolar"

Fidan, görüşmelerde, iki ülkenin işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alındığını aktararak, "Ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 3,5 milyar dolara ulaşmıştı. Hedefimiz ise 6 milyar dolar. Ekonomik ilişkilerimizi Karma Ekonomik Komisyon mekanizmasıyla kapsamlı bir şekilde ele almaktayız." dedi.

Geçen yıl test edilen ekonomi ve ticaret ortak komitesinin ilk toplantısının en kısa zamanda Türkiye'de gerçekleştirileceğini kaydeden Fidan, "Yatırımcılarımızın Macaristan'a artan ilgisinden büyük memnuniyet duymaktayız. Devam eden ve planlanan yatırımlarla birlikte buradaki Türk yatırımlarının önümüzdeki yıllarda 3 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Macar firmalarının da Türkiye'deki yatırımlarının arttığını memnuniyetle müşahede etmekteyiz." diye konuştu.

Fidan, görüşmede, iki ülke arasındaki ulaştırma, enerji ve eğitim konularının da ele alındığını dile getirdi.

"Macaristan'da okuyan öğrencilerimiz ülkelerimiz arasında köprü oluşturmakta"

Dışişleri Bakanı Fidan, "Macaristan'da okuyan öğrencilerimiz, ülkelerimiz arasında köprü oluşturmaktadır. Halihazırda 1000'in biraz üstünde öğrencimiz Macaristan'da okumakta. Maarif Vakfımızın Macaristan'da bir okulu var." diye konuştu.

Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden Macar turist sayısının artmasından da memnuniyet duyduğunun altını çizdi.

NATO müttefiki iki ülke olarak savunma sanayisi işbirliğinin geliştirilmesine önem verildiğini dile getiren Fidan, "Ukrayna'daki savaş başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler de gündemimizde yer alıyor. Pek çok konuda benzer yaklaşımlara sahip olmaktan da büyük memnuniyet duymaktayız. İki ülkenin bu yaklaşımları bir sinerji oluşturmakta." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, Macaristan'ın "gözlemci üye" olarak yer aldığı Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) gündemindeki konuları da görüşme fırsatı elde ettiklerini belirterek, TDT'nin çalışmalarına sağladığı katkılar için Macaristan'a teşekkür etti.

Macaristan'ın Türkiye- Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin ve katılım sürecinin stratejik önemini en iyi anlayan ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Fidan, 2024'ün ikinci yarısında AB dönem başkanlığını üstlenecek Macaristan'ın bu sürece değerli katkı ve desteğinin devam edeceğine inandığını dile getirdi.

"Kutsal değerlerin aşağılanmasına tahammül etmemiz mümkün değil"

Avrupa'da devlet gözetiminde kutsal kitaplara hakaret edilmesinin ve bunu fikir özgürlüğü etrafında tanımlanmasının ortaya çıkaracağı stratejik, sosyal ve diğer gelişimlerin yeterince anlaşılmadığını kaydeden Fidan, bu konuda Avrupalı siyasetçilerin ve devlet adamlarının farkındalık geliştirmeye başlaması gerektiğini vurguladı.

Fidan, bu konuda bazı farkındalıkların olduğunu gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunu kendi pratiklerine ve politika yapımına nasıl yansıtırlar, onu göreceğiz. Bizim kutsal değerlerin aşağılanmasına tahammül etmemiz mümkün değil. Buna olan tepkimizi en güçlü şekilde uluslararası platformlarda göstermeye devam edeceğiz. Bu konuda uluslararası dayanışmayı ve işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz."

İsveç'in NATO üyeliği

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin soruya yanıt veren Fidan, bu konuda Macaristan ile koordinasyon içerisinde hareket ettiklerini ve yoğun temas içinde olduklarını belirtti.

Fidan, Türkiye için NATO'ya üye olacak ülkelerin terörle mücadele ve NATO'nun güvenlik paradigmasını kendi sistemlerine uyarlayabilecek ölçüde olmasının önemli olduğunu dile getirerek, terörle mücadele konusunda Finlandiya'nın ortaya koyduğu tavrın Türkiye için tatmin edici olmasıyla Nisan 2022'de bu ülkenin NATO'ya üyeliği konusunda bir sıkıntının kalmadığını söyledi.

İsveç hususunda ise bir ortak komite kurulduğunu ve 5 toplantı yapıldığını, birtakım kararlar alındığını kaydeden Fidan, İsveç'in haziran başında kendi anayasasında ve yasalarında değişiklikler yaparak terörizmin tanımını ve terörizmle ilişkide adli mücadele kurallarını yeniden gözden geçirdiğini hatırlattı.

Fidan, söz konusu değişikliklerin yeni yapılması nedeniyle belirli adımların pratikte atılmasının zaman alabileceğini vurguladı.

NATO Vilnius Zirvesi'nden önce NATO ve AB üyesi ülkelerin, Türkiye ile yoğun temas içerisine girdiğini ve zirvede İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye tarafından kabul edilmesi yönünde lobi faaliyetinde bulunduğunu hatırlatan Fidan, bunun "İttifak için çok önemli olduğu" vurgusunun yapıldığını söyledi.

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç ile Türkiye arasında seyreden görüşmelerin seyrinin sadece İsveç ve Türkiye arasında olmaktan çıkarıp yeni bir stratejik seviyeye taşıdığını belirterek, özellikle NATO müttefiklerinin ve AB'nin Türkiye'nin haklı endişelerini ve taleplerini gündeme almaları gerektiği vurgusu yapıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin görüş, endişe ve ihtiyaçları dikkate alınmalı ve giderilmeli

AB güvenlik mimarisiyle, NATO güvenlik mimarisinin örtüştüğünü belirten Fidan, "Özellikle AB üyesi ülkelerin, NATO ile bu işbirliğinin artması, AB üyesi olmayan ama NATO üyesi olan ülkelerin ileride ne türden bir güvenlik yapısıyla baş başa kalacağına ilişkin soru işaretleri ortaya çıkartmakta." dedi.

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli bir NATO üyesi olan Türkiye'nin yaptırımlara maruz kalmamasının altını çizdiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç'in NATO üyeliği çerçevesinde AB konusunda da Türkiye'nin görüşlerini dile getirdiğini kaydeden Fidan, AB-NATO güvenlik mimarisinin topluca tartışılması gerektiği ve Türkiye'nin buradaki görüşlerinin, endişelerinin ve ihtiyaçlarının dikkate alınması ve giderilmesi konusundaki vurguların yapıldığını söyledi.

Fidan, bunların çok kapsamlı şekilde Vilnius Zirvesi'nde görüşüldüğünün altını çizerek, Vilnius Zirvesi sonunda yayımlanan bildiride, Türkiye'nin taleplerinin kayda geçtiğini, özellikle terörle mücadelede YPG ve FETÖ'nün hiçbir şekilde desteklenmemesi gerektiği konusunun yeniden gündeme alındığını, PKK ile savaşın devam etmesi konusundaki vurgunun yapıldığını ifade etti.

Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin vurgu yapıldığını ve AB konusunda gümrük birliği ve vize serbestisi konularının kayıt altına alındığını kaydeden Fidan, görüşme neticesinde ortaya yol haritası çıktığını söyledi.

Fidan, ekimde Meclisin açılacağına ve son kararı Meclisin vereceğine dikkati çekti.

(Bitti)