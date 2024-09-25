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Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Dışişleri Bakanı ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bouhabib ile görüştü. Görüşmede, Lübnan'daki durum hakkında bilgi alışverişi yapılırken, Türkiye'nin Lübnan'a gönderdiği ilaç yardımından dolayı teşekkür edildi.

- Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Dışişleri Bakanı Bouhabib ile görüştü

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı, görüşmede, Bouhabib'in Fidan'a Lübnan'daki durumla ilgili bilgi verdiğini aktararak, Bouhabib'in Türkiye tarafından Lübnan'a bu sabah gönderilen ilaç yardımından dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.

Bakan Fidan'ın, görüşmede, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu, İsrail'in bölgeyi bir kaosa süreklemek istediğini aktardığı belirtilerek, Türkiye'nin Lübnan'ın yanında olduğunu ve uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesi gerektiğini söylediği ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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