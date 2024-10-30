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Dışişleri Bakanı Fidan, Londra'da Birleşik Krallık'la Ticaret ve Bölgesel Konuları Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Londra'da Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya gelerek mevcut Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi ve bölgesel konular üzerinde verimli istişarelerde bulunacaklarını ifade etti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Londra'da Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi. Fidan, "Mevcut Ticaret Anlaşması'nı güncellemeye yönelik verimli istişarelerde bulunacağımıza inanıyorum. Gazze, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere bölgesel konular da gündemimizde. Ayrıca, teröre karşı gösterdiğiniz dayanışma için teşekkür ediyorum, bu çok anlamlı" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'ya gitti. İngiliz mevkidaşı David Lammy ile bir araya geldi. Görüşme öncesi açıklama yapan Lammy, şunları kaydetti:

"Birleşik Krallık ve Türkiye Avrupa'nın iki ucundaki NATO müttefikleri olarak vazgeçilmez ilişkilere sahipler. Birlikte birçok konuda aynı görüşleri savunuyoruz. Türkiye'de birkaç gün önce gerçekleşen terör saldırısı sonucunda ne kadar dehşete düştüğümü söylemek isterim. Türkiye ile bütünüyle dayanışma içerisindeyiz. Bu olayda sevdiklerini kaybedenlere taziyelerimi sunuyorum.

Özellikle Avrupa'daki ve Orta Doğu'daki savaş ile Sudan'daki ortak endişelerimizle alakalı konuşacağımız çok konu var. Ayrıca, Birleşik Krallık ve Türkiye muazzam ticari ilişkilere sahip. Ticari ilişkilerimiz 26 milyar Sterlin düzeyinde. 101 yılın üzerine kurulu kuvvetli bağlarımız var."

Bakan Fidan ise şöyle konuştu:

"Türkiye ve Birleşik Krallık köklü stratejik ilişkilere sahip. Hedefimiz ülkelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi sürdürmek. Bugün çok verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum. İş birliği alanlarımız ve kuvvetli ilişkilerimiz, kuvvetli ticari bağlarımız dahil geniş bir yelpazeye yayılıyor. Bugün mevcut Ticaret Anlaşması'nı güncellemeye yönelik verimli istişarelerde bulunacağımıza inanıyorum. Gazze, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere bölgesel konular da gündemimizde. Ayrıca, teröre karşı gösterdiğiniz dayanışma için teşekkür ediyorum, bu çok anlamlı."

Dışişleri Bakanı Fidan, Londra'da Birleşik Krallık'la Ticaret ve Bölgesel Konuları Görüştü
Kaynak: ANKA / Güncel

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