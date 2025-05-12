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Dışişleri Bakanı Fidan, Lavrov ile Barış Görüşmesi Yaptı

Dışişleri Bakanı Fidan, Lavrov ile Barış Görüşmesi Yaptı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Rusya-Ukrayna arasındaki barış çabalarını ele aldı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barışı tesis etme yönündeki son çabalar ele alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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