Rus lider Putin, Dışişleri Bakanı Fidan'la görüşme sonrası Türkiye'nin BRICS'e ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin BRICS'in çalışmalarına olan ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Putin, Türkiye'nin BRICS'e katılımının bölgesel ve küresel işbirliğini güçlendireceğini vurguladı. Fidan ise Türkiye'nin BRICS ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini ifade etti.
Dışişleri Bakanı Fidan'la görüşen Rus lider Putin: Türkiye'nin BRICS'in çalışmalarına yönelik ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz