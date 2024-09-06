Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Makedonya Milletvekili Salih Murat'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Üsküp'te Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği'nde Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas'ı kabul etti. - ÜSKÜP