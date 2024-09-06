Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Makedonya Milletvekili Salih Murat'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Makedonya'da Milletvekili Salih Murat'ı kabul etti. Bakan Fidan, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği'nde Kuzey Makedonya Milletvekili Salih Murat'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Üsküp'te Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği'nde Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas'ı kabul etti. - ÜSKÜP