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Dışişleri Bakanı Fidan: "(Kur'an-ı Kerim'e saldırılar) İslam dünyası bu konuya organize bir tepki koymadığı sürece Batılı ülkelerde bir farkındalık...

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Dışişleri Bakanı Fidan: "(Kur'an-ı Kerim'e saldırılar) İslam dünyası bu konuya organize bir tepki koymadığı sürece Batılı ülkelerde bir farkındalık oluşmayacağını düşünüyoruz"

Dışişleri Bakanı Fidan: "(Kur'an-ı Kerim'e saldırılar) İslam dünyası bu konuya organize bir tepki koymadığı sürece Batılı ülkelerde bir farkındalık oluşmayacağını düşünüyoruz"

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel

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