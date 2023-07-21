Dışişleri Bakanı Fidan: "(Kur'an-ı Kerim'e saldırılar) İslam dünyası bu konuya organize bir tepki koymadığı sürece Batılı ülkelerde bir farkındalık...

Dışişleri Bakanı Fidan: "(Kur'an-ı Kerim'e saldırılar) İslam dünyası bu konuya organize bir tepki koymadığı sürece Batılı ülkelerde bir farkındalık oluşmayacağını düşünüyoruz"