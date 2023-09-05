Dışişleri Bakanı Fidan: "Komşumuz Yunanistan ile ön koşulsuz olarak diyalogu sürdürmeye ve ilişkilerimizi her alanda ortak menfaatler temelinde...

Dışişleri Bakanı Fidan: "Komşumuz Yunanistan ile ön koşulsuz olarak diyalogu sürdürmeye ve ilişkilerimizi her alanda ortak menfaatler temelinde geliştirmeye hazırız"