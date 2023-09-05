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Dışişleri Bakanı Fidan: "Komşumuz Yunanistan ile ön koşulsuz olarak diyalogu sürdürmeye ve ilişkilerimizi her alanda ortak menfaatler temelinde...

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Dışişleri Bakanı Fidan: "Komşumuz Yunanistan ile ön koşulsuz olarak diyalogu sürdürmeye ve ilişkilerimizi her alanda ortak menfaatler temelinde geliştirmeye hazırız"

Dışişleri Bakanı Fidan: "Komşumuz Yunanistan ile ön koşulsuz olarak diyalogu sürdürmeye ve ilişkilerimizi her alanda ortak menfaatler temelinde geliştirmeye hazırız"

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel

Yunanistan Güncel Haberler

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