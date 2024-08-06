Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile Ankara'da bir araya geldi. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, görüşmenin detayları hakkında bilgi verilmedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın KKTC Başbakanı Üstel ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.