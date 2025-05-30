Dışişleri Bakanı Fidan, Kırım Tatarları ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Kırım Tatarları ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Fidan, Kırım Tatarları ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti sırasında Kırım Tatarlarının Milli Lideri Mustafa Kırımoğlu ve KTMM Başkanı Refat Çubarov ile bir araya geldi.

- Dışişleri Bakanı Fidan, Kırım Tatarlarının Milli Lideri Kırımoğlu ve KTMM Başkanı Çubarov ile görüştü

KİEV - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti çerçevesinde Kırım Tatarlarının Milli Lideri, Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ile KTMM heyetini kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna temaslarını sürdürüyor. Fidan başkent Kiev'de Kırım Tatarlarının Milli Lideri, Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ile KTMM heyetini kabul etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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