Dışişleri Bakanı Fidan: "(Kerkük'teki olaylar) Irak'ın asli ve kurucu unsurlarından olan Türkmenlerin ana yurdu olan Kerkük'te olanları üzüntü ve...

Dışişleri Bakanı Fidan: "(Kerkük'teki olaylar) Irak'ın asli ve kurucu unsurlarından olan Türkmenlerin ana yurdu olan Kerkük'te olanları üzüntü ve kaygıyla karşılıyoruz"