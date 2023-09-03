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Dışişleri Bakanı Fidan: "(Kerkük'teki olaylar) Irak'ın asli ve kurucu unsurlarından olan Türkmenlerin ana yurdu olan Kerkük'te olanları üzüntü ve...

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Dışişleri Bakanı Fidan: "(Kerkük'teki olaylar) Irak'ın asli ve kurucu unsurlarından olan Türkmenlerin ana yurdu olan Kerkük'te olanları üzüntü ve kaygıyla karşılıyoruz"

Dışişleri Bakanı Fidan: "( Kerkük'teki olaylar) Irak'ın asli ve kurucu unsurlarından olan Türkmenlerin ana yurdu olan Kerkük'te olanları üzüntü ve kaygıyla karşılıyoruz"

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Kerkük Irak Güncel Haberler

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